Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 17:05 horas

Paraty – Agentes do 33ª Batalhão da PM aumentaram o patrulhamento no bairro Pantanal, em Paraty. A intenção é coibir confronto armado entre criminosos de facções rivais, que vêm disputando o domínio dos pontos de venda de drogas na comunidade, além de dar segurança e tranquilidade aos moradores do local.

Na segunda-feira, dia 31, um homem, não identificado, foi morto em uma troca de tiros com agentes do 33ª Batalhão da PM, em Angra dos Reis. O tiroteio foi no bairro Pantanal.

Os PMs disseram que foram a localidade para apurar denúncia sobre um confronto armado entre criminosos rivais, quando foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram os disparos e nenhum deles ficou ferido.

Após o cessar fogo, eles encontraram o suspeito baleado e caído no chão. Ao lado dele foi encontrada uma pistola calibre . 40, com a numeração raspada, além de duas munições intactas.

O desconhecido foi levado para o Hospital Hugo Miranda, onde morreu. O fato foi registrado na 167ª DP (Paraty), onde a arma ficou apreendida.