PM busca por suspeito de roubo em Resende

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 11:55 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão informaram na manhã desta quarta-feira, dia 17, que dois funcionários de um cartório localizado na Rua Luis Pistarini, no bairro Campos Eliseos, em Resende, denunciaram um roubo aos agentes na tarde de terça-feira, dia 16.

Segundo a ocorrência, um dos reclamantes, de 33 anos, solicitou a presença da PM e informou aos agentes que o local havia sido roubado por um homem, de estatura mediana, acima do peso, usando boné, casaco, bermuda e uma máscara no rosto. O suspeito, de acordo com a denúncia, usava uma bolsa e teria mostrado um objeto, de cor preta, semelhante a uma pistola à vítima.

De acordo com a PM, uma mulher, de 27 anos, responsável pelo expediente confirmou o fato e mostrou imagens do circuito interno de câmeras de segurança do estabelecimento à PM. Os funcionários foram convidados a comparecerem na 89ª DP (Resende) e informaram aos agentes que iriam posteriormente para levar uma cópia das filmagens às autoridades.

Segundo a PM, rondas foram feitas na localidade, mas o suspeito não foi localizado. De acordo com as vítimas, foram roubados R$2.600,00 em espécie dentro do estabelecimento.