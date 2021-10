PM cumpre mandado judicial contra jovem em Pinheiral

Matéria publicada em 29 de outubro de 2021, 18:09 horas

Pinheiral – Policiais militares cumpriram, nesta sexta-feira, dia 29, mandado de prisão contra um jovem, de 21 anos, em Pinheiral. Ele estava em uma casa no bairro Ipê, onde foram apreendidas drogas, armas e munições.

Ele foi levado para a 101ª DP (Pinheiral), junto com o material encontrado no imóvel: uma pistola, carregador, 12 munições, duas cápsulas calibre 38, um cinto de guarnição com coldre, além de uma barra de maconha, um saco e um pote que continham a mesma droga, 38 sacolés de cocaína, outro pote contendo também cocaína.

Também foram apreendidos uma balança, um cachimbo, um dixavador, três comprovantes de depósito de material para embalar drogas, R$ 58 e dois celulares.