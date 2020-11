PM de folga prende suspeitos que brigavam por causa de dívida  de drogas

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 20:29 horas

Volta Redonda – Um policial militar, lotado na Diretoria Geral de Pessoa (DGP), no Rio, que estava de folga junto com outro PM, prendeu no final da manhã desta terça-feira, dia 10, dois homens suspeitos de brigarem por dívida de droga. O agente foi solicitado por uma mulher para ir até a Rua 31, no bairro Vila Rica/Tiradentes, onde dois suspeitos estavam discutindo, sendo que um deles estava com um pedaço de madeira, ameaçando o outro.

O policial explicou que ligou para a sala de operações da 28º Batalhão da PM e para a 93ª DP (Volta Redonda), para pedir apoio policial. Ele, ao chegar ao local, reconheceu os dois homens que discutiam, pelo envolvimento de ambos com o tráfico de drogas.

O policial, inclusive, chegou a prender um deles anteriormente, durante a realização da Operação Cloroquina. Na ocasião, a investida foi realizada com objetivo de coibir o tráfico de drogas, no bairro Vila Rica. No veículo Gol, cor chumbo, de propriedade de um dos suspeitos, o policial encontrou uma caixa de madeira pequena, contendo certa quantidade de maconha, sem falar que o veículo exalava cheiro forte da droga.

– Escutei um dos suspeitos falar para o outro rival: “Você usou todo o dinheiro das drogas, agora vai ter que me pagar” – disse o PM, que junto com outros policiais, conduziram os dois homens para a Delegacia de Volta Redonda .