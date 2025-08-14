PM de Paraty recebe novas viaturas em celebração de aniversário

Paraty – A 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Paraty recebeu seis novas viaturas durante a comemoração de seu quarto aniversário. O evento, realizado na Casa da Cultura de Paraty na quarta-feira (13), contou com a presença de diversas autoridades civis e militares.

O comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Ronaldo Martins, e o comandante da 2ª CIPM, tenente-coronel Belitardo, estiveram presentes à cerimônia.

De acordo com a Polícia Militar, as novas viaturas vão fortalecer a capacidade de resposta da polícia, garantindo mais agilidade e eficiência no patrulhamento e atendimento à população. Durante o evento, os policiais com melhor desempenho do trimestre foram homenageados.