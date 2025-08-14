quinta-feira, 14 agosto 2025
Fale conosco

PM de Paraty recebe novas viaturas em celebração de aniversário

Evento, realizado na Casa da Cultura de Paraty, contou com a presença de diversas autoridades civis e militares

by arthur

Novos veículos vão reforçar segurança na cidade (Foto: Reprodução)

Paraty – A 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Paraty recebeu seis novas viaturas durante a comemoração de seu quarto aniversário. O evento, realizado na Casa da Cultura de Paraty na quarta-feira (13), contou com a presença de diversas autoridades civis e militares.

O comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Ronaldo Martins, e o comandante da 2ª CIPM, tenente-coronel Belitardo, estiveram presentes à cerimônia.

De acordo com a Polícia Militar, as novas viaturas vão fortalecer a capacidade de resposta da polícia, garantindo mais agilidade e eficiência no patrulhamento e atendimento à população. Durante o evento, os policiais com melhor desempenho do trimestre foram homenageados.

 

 

Você também pode gostar

GAT II apreende drogas durante Operação Impacto em...

Polícia prende em VR liderança de facção criminosa...

Polícia Civil prende homem condenado por estupro de...

PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas...

Homem condenado por tráfico é preso no Piteiras,...

Policiais intimam motorista que subiu escadaria com caminhonete...

Caminhão e carreta colidem em Itatiaia e interditam...

Homem é preso por importunação sexual contra agentes...

Ceam de BM divulga balanço de atendimentos à...

Idoso de VR retorna para casa com apoio...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996