PM deflagra mega operação em Resende

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sob o comando do 5º CPA, deflagram uma megaoperação contra o crime organizado em Resende, na manhã desta terça-feira (5).

Até o momento 20 kg de maconha foram apreendidas na Baixada da Olaria, quatro veículos já foram retirados de circulação por irregularidade e seis autuados.

A operação policial conta com o apoio da Guarda Municipal, da Secretaria de Saúde de Resende e está sendo realizada nas comunidades da Cidade Alegria (Baixada Olaria, Mutirão, Jd. Alegria e Jd. Beira Rio), Surubi e Vicentina. O objetivo, de acordo com informações do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), é a prisão de bandidos, apreensão de armas e drogas, bem como repressão a circulação de veículos e motocicletas utilizadas pelo crime.