PM deflagra operação de segurança pública em Barra do Piraí

Matéria publicada em 18 de março de 2021, 15:59 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10º Batalhão da PM, por determinação do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), deflagraram nesta quinta-feira, dia 18, a Operação Segurança Pública, em Barra do Piraí. A investida tem o objetivo de aumentar o patrulhamento nas ruas da cidade, fazendo abordagens de suspeitos de crimes, e também em veículos. A ação contou com apoio da Guarda Municipal.

Em nota, o comandante do 10º Batalhão da PM, coronel João Jacques Soares Busnello, disse que a intenção é prender pessoas que tenham praticado variados atos ilícitos na área da 1ª Companhia da PM, e causando sensação de insegurança à ordem pública.

– Torna-se prioritário que a Polícia Militar adote medidas para prevenir, reprimir tais ações delituosas – disse o coronel.

A operação está prevista a ocorrer em todo território barrense, inclusive nos distritos do município.