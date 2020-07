PM descobre desmatamento em área de preservação ambiental

Matéria publicada em 26 de julho de 2020, 08:30 horas

Angra dos Reis – Policiais militares descobriram no sábado, 25, um desmatamento em área de preservação ambiental permanente, próximo à Praia do Recife, no bairro Bracui, em Angra dos Reis. Os agentes identificaram que a extensão da área degradada foi de 1.500 metros.

Os policiais chegaram ao local, por meio do Linha Verde, um programa do Disque Denúncia (0300 253 1177), voltado à preservação do meio ambiente.

O responsável pelo crime ambiental não foi localizado. O fato foi registrado na 166 DP (Angra dos Reis). Este ano, o Linha Verde já cadastrou 161 denúncias sobre crime ambiental na cidade.