PM detém ciclista suspeito de tráfico de drogas em Valença - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2023, 20:14 horas

Valença – Policiais do 10º BPM detiveram, no Camoatá, em Valença, um suspeito de tráfico. Segundo os agentes, eles suspeitaram de um homem que passava de bicicleta no local e o abordaram.

O homem afirmou que tinha ido ao local comprar droga para consumo próprio, mas nenhum entorpecente foi encontrado na revista pessoal. Os policiais, então, fizeram uma busca e, perto do local de onde ele saiu, foi encontrada uma bolsa contendo 70 pinos de um pó branco, aparentando ser cocaína.

O suspeito foi levado para a 91ª DP, para registro de ocorrência.