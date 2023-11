PM detém dupla com pistola .40mm na Praia do Anil, em Angra

Angra dos Reis – Policiais Militares detiveram dois homens com pistola .40mm, na madrugada desta segunda-feira (27), Praia do Anil em Angra dos Reis.

Segundo o apurado pela reportagem, os policiais estavam na Praia do Anil cumprindo ordem de serviço da Operação Choque de Ordem, quando abordaram dois homens, sendo um de 30 e outro de 31 anos, que trafegavam em uma moto. Durante a revista aos suspeitos, eles teriam encontrado com o que estava na garupa uma pistola Taurus calibre .40mm, sem numeração, com 10 munições intactas e um carregador.

Os suspeitos tiverem de ser algemados para garantir a segurança dos policiais e foram levados, juntamente com a arma, para a 166ª DP, onde o caso está sendo investigado