PM detêm dupla por suspeita de porte ilegal de arma, em Barra Mansa

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 08:04 horas

Uma motocicleta e um revólver, calibre 38, foram apreendidos; flagrante aconteceu após perseguição próximo à Via Dutra, no bairro Boa Sorte

Barra Mansa – Dois homens, que não tiveram suas idades divulgadas, foram detidos por policiais militares do 28º BPM na noite dessa quarta-feira (14), próximo ao viaduto de acesso à Rodovia Presidente Dutra, no bairro Boa Sorte, por suspeita de porte ilegal de arma de fogo. Uma motocicleta, modelo PCX Sport e um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, foram apreendidos.

De acordo com a ocorrência, a PM fazia patrulhamento pelo bairro Boa Sorte, e ouviu disparos; e, ao chegarem próximo ao viaduto de acesso à Dutra, se depararam com os suspeitos, montados numa motocicleta. A PM afirma que os suspeitos, ao notarem a presença dos agentes, tentaram fugir e que um dos homens fazia movimentos típicos de quem estaria com uma arma na cintura. A PM ainda afirma que houve perseguição e que viu um dos suspeitos lançando algo no chão.

De acordo com os militares, a dupla foi alcançada e que após a abordagem, fizeram o caminho contrário da perseguição, onde o revólver apreendido foi encontrado jogado no chão. Após receberem voz de prisão, a dupla foi conduzida para a 90° DP (Barra Mansa), permanecendo presa, após ser autuada no Art 14 , da lei 10.826/03, por porte ilegal de arma.