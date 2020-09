PM detém homem com pinos de cocaína e pedras de skank no Bracuí, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 09:25 horas

Angra dos Reis – Cento e vinte pinos de cocaína e seis pedras de skank foram apreendidos por policiais militares do 33º Batalhão nesta terça-feira (01) no Bracuí, em Angra dos Reis. As apreensões foram possíveis após denúncia de tráfico de drogas encaminhada pelo Disque Denúncia (0300 253 1177).

A PM afirma que durante patrulhamento na Rua das Orquídeas, os militares observaram um homem, não identificado, em atitude suspeita em cima de uma laje. Segundo os agentes, ele demonstrou certo nervosismo ao ser questionado e durante buscas no local, os militares encontraram uma bolsa com as drogas. O homem foi detido e encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale reforçar que em Angra dos Reis, a população pode auxiliar o trabalho da polícia, denunciando atividades criminosas, esconderijo de armas e drogas ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda através do aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ” onde é possível enviar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.