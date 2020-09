PM detém homem com três pés de maconha em Resende

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 09:43 horas

Resende – Um homem, de 23 anos, foi detido por policiais militares do 37º Batalhão nesta segunda-feira, dia 7, em Resende. De acordo com a PM, três pés de maconha e sementes da mesma erva foram apreendidas com o suspeito na Avenida Presidente Wenceslau Bráz, no Centro de Mauá, após denúncia.

A PM afirma que, segundo a denúncia, pessoas do Rio de Janeiro estariam fazendo uso de entorpecentes no endereço e ao chegarem no local, fizeram contato com o suspeito, que autorizou a entrada dos militares dentro do imóvel. Após buscas, todo o material apreendido foi encontrado no quintal.

Segundo os militares, o homem assumiu ser o proprietário do material, e informou aos policiais que faz cultivo da erva. Após o flagrante, o homem foi conduzido para 89ª DP (Resende), onde foi autuado no artigo 28 da lei 11.343/06, por adquirir, guardar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal; foi ouvido e liberado.