PM detém homem por porte ilegal de arma em Três Rios

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 08:57 horas

Um revólver e cinco munições calibre 38 foram apreendidos

Três Rios – Um homem, de 30 anos, foi detido por policiais do 38º Batalhão na noite de quarta-feira (26), em Três Rios, por porte ilegal de arma de fogo. A informação foi repassada à imprensa na tarde desta quinta-feira, dia 27.

De acordo com a PM, o suspeito foi flagrado com um revólver, calibre 38, municiado, no Morro do Atalfo, localizado no bairro Triângulo, durante trabalho conjunto de policiais militares do batalhão e agentes do Serviço de Inteligência da PM.

Segundo a ocorrência, denúncias anônimas indicavam que na localidade, haveria a prática de tráfico de drogas, e que o suspeito seria o responsável pela segurança de uma boca de fumo.

Após o flagrante, o homem foi conduzido para a 108ª DP (Três Rios), onde permaneceu preso, à disposição da Justiça, com base no Estatuto do Desarmamento lei N° 10.826/2003.