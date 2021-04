PM detém jovem com drogas e dinheiro em Resende

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 13:33 horas

Suspeito, de 15 anos, foi encaminhado para 89ª DP, onde permanece apreendido

Resende – Um jovem, de 15 anos, foi detido pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira, dia 14, suspeito de tráfico, após ser flagrado com 19 trouxinhas de maconha, dois pinos de cocaína e R$240,00 em espécie, em Resende. Ele foi conduzido para 89ª DP, onde permanece apreendido.

Segundo PMs do 37º Batalhão, o flagrante foi possível durante patrulhamento pela Avenida Francisco Fortes Filho bairro Jardim Aliança II. O suspeito foi abordado e durante revista pessoal, a princípio, somente um celular foi encontrado.

Segundo os agentes, ao ser indagado, o jovem confessou fazer parte do tráfico e afirmou que em sua residência, localizada na Avenida A, no bairro Jardim Aliança II, havia drogas e certa quantia em dinheiro. Após a confissão, a PM esteve no endereço e durante buscas, todo material foi encontrado.

A ocorrência segue em andamento.