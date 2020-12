PM detêm jovens com drogas na região

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 08:07 horas

Flagrantes aconteceram em Itatiaia e Resende, respectivamente

Itatiaia e Resende – Quatro jovens foram detidos por policiais militares do 37º Batalhão no domingo (20), na região, após serem flagrados com entorpecentes durante patrulhamento. Dois rapazes foram encaminhados à delegacia de Itatiaia e outros dois, à delegacia de Resende, onde, após prestarem esclarecimentos, foram ouvidos e liberados.

Em Itatiaia, dois jovens, de 20 anos, foram detidos após serem flagrados com 04 dolas aparentando ser de maconha e dinheiro em espécie, durante abordagem na Avenida Giotto, no bairro Jardim Martineli. Os policiais seguiam para Penedo antes do flagrante. Os jovens foram encaminhados à 99ª DP, foram autuados no Art 28 da Lei 11343/06 por posse e uso de entorpecente, ouvidos e liberados.

Em outra ocorrência, dessa vez em Resende, um jovem, de 19 anos, outro de 18, foram abordados pela PM na Avenida Nova Resende, no bairro Campos Elíseos. A PM afirma que nada de ilícito foi encontrado com o rapaz de 18 anos e que na mochila do jovem de 19, um invólucro aparentando ser de maconha e um frasco de lança perfume, foram encontrados. Os jovens e o material foram encaminhados à 89ª DP (Resende). De acordo com a PM, o dono da mochila foi autuado no Art 28 da Lei 11343/06, ouvido e liberado na presença de seu pai. O outro rapaz, de 18, foi ouvido como testemunha e liberado. O material permanece apreendido.