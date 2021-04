PM detém mulher em Miguel Pereira por suspeita de estelionato

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 09:50 horas

Miguel Pereira – Uma mulher, de 32 anos, foi detida por policiais militares do 10º Batalhão, na tarde dessa terça-feira, dia 13, na Rua Francisco Machado, no Centro de Miguel Pereira, suspeita de estelionato. O caso foi registrado na 96ª DP.

Segundo a PM, a vítima, um homem, de 37 anos, disse aos agentes que havia comprado um terreno da suspeita e que após quitar a dívida, descobriu que a suspeita não possuía autorização do proprietário do lote para realizar a venda à ele.

De acordo com os militares, a suspeita informou ser corretora e que possuía autorização verbal do dono do loteamento para realizar a venda do terreno e que após desentendimento com o mesmo, se retirou do empreendimento. A mesma teria reconhecido a dívida com a vítima, mas, devido à pandemia, passa por dificuldades financeiras e não pode ressarcir o valor pago à vítima devido sua atual situação.

A PM informou que a vítima e a suspeita foram encaminhados para delegacia para medidas cabíveis. Todos foram ouvidos e liberados. A suspeita foi autuada no Art 171 do Código Penal (Estelionato).