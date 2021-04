PM detêm três suspeitos de tráfico em Barra do Piraí

Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 10:08 horas

Drogas e dinheiro foram apreendidos durante ação

Barra do Piraí – Três jovens, de 19, 22 e 20 anos, foram detidos pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira, 19, em Barra do Piraí, suspeitos de tráfico. A ação, que aconteceu na Rua Alexandre Arruda, no Morro do Gama, também resultou na apreensão de 9 pinos de cocaína, 8 invólucros da mesma droga, 2 invólucros de maconha e R$85,00 em espécie. A ocorrência foi registrada na 88ª DP.

De acordo com PMs do 10º Batalhão, o flagrante foi possível após denúncia de tráfico, que dava conta que homens, supostamente armados, estariam próximos à quadra poliesportiva do bairro, vendendo entorpecentes. Na ocasião, dois disparos de arma de fogo foram ouvidos pelos agentes e, para revidar a injusta agressão, PMs dispararam contra os suspeitos. A PM relatou que não foi possível identificar os responsáveis pelos disparos contra a equipe policial.

A PM relatou que após cerco, os três suspeitos detidos foram vistos saindo de um imóvel, e, em dado momento, foram flagrados entregando algo a possíveis compradores de drogas. Durante o ato, os suspeitos foram vistos escondendo algo na calha de um telhado da residência e, em momento oportuno, foi feita abordagem ao trio. Após revista pessoal, um pino de cocaína foi encontrado com o suspeito de 19 anos e o restante do material foi dentro de uma bolsa escondida na calha do imóvel.

Os suspeitos foram encaminhados para delegacia de Barra do Piraí para medidas cabíveis. Não há informações se os jovens permanecem presos.