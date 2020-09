PM detêm trio por suspeita de tráfico em Volta Redonda

O primeiro caso foi registrado na Avenida Beira-Rio, onde 572 pinos de cocaína, um rádio de transmissão com base, uma touca ninja, além de três celulares, um caderno com anotações do tráfico e a quantia de R$100,00 foram apreendidos, após denúncia de tráfico. Segundo informações, na ocasião, um dos suspeitos tentou fugir do flagrante, mas foi capturado com parte do material.