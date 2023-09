PM divulga balanço da operação em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão da Policia Militar divulgaram há pouco o balanço da operação realizada na manhã desta terça-feira (12), em Volta Redonda.

A ação, que teve o objetivo de reprimir a ação do crime organizado, prender foragidos e apreender armas e drogas, aconteceu nos bairros Siderlândia, Jardim Belmonte, Coqueiros e Vale Verde.

Ao final da operação, um homem foi preso por descumprimento da Lei Maria da Penha e tráfico; outro por conduzir uma moto com placa artesanal e um terceiro, portando drogas.

Foram apreendidos ainda dois tabletes de cocaína, munições e material para endolação de entorpecentes, 95 pinos de cocaína, folhas de anotações do tráfico, R$62 em espécie, rádios transmissores e baterias.

Ainda durante a operação, os agentes realizaram uma ‘Operação de Trânsito’, na Avenida Presidente Kenedy, no bairro Siderlandia e na Rua Cabo Frio. Durante a ação, 45 veículos foram abordados, sendo aprendidos 6 motos e 2 carros, além de 32 autuações.

Operação

Cerca de 100 agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, com apoio do Batalhão de Operações com Cães, estão desde as 6 horas desta terça-feira (12), realizando duas grandes operações em Angra dos Reis e em Volta Redonda. A operação é coordenada pelo 5º CPA (Comando de Policiamento de Área) da Polícia Militar e pelo 5° DPA (Departamento de Policiamento de Área) da Polícia Civil do Rio. As ações envolvem agentes do 33° BPM e da 165ª DP de Angra dos Reis e do 28º Batalhão de Polícia Militar e da 93ª DP de Volta Redonda, com apoio do Ministério Público de Volta Redonda.