Matéria publicada em 8 de agosto de 2021, 09:41 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM divulgaram um balanço do material apreendido no local do tiroteio, ocorrido na noite de sexta-feira, dia 6, em Volta Redonda. Os agentes trocaram tiros com supostos criminosos na Rua 338, no bairro Monte Castelo, onde uma pessoa foi baleada, e outras seis presas.

Foram apreendidos seis quilos de tabletes de maconha, 178 pinos da mesma droga, uma pistola de calibre 380, três munições e uma réplica de pistola. As armas serão periciadas por agentes do Instituto de Criminalistica Carlos Éboli (ICCE).

O suspeito baleado continua internado no Hospital São João Batista, sob a escolta da PM. Assim como os outros detidos, ele deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio por terem atirado nos PMs.