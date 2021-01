PM diz que tiro disparado em homem foi em legítima defesa

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2021, 20:30 horas

Barra Mansa – O 28º Batalhão PM informou nesta segunda-feira, dia 04, que o tiro disparado por um sargento contra Tiago do Nascimento Lacerda, conhecido como Chidu, de 36 anos, foi em legítima defesa. O fato ocorreu no domingo, dia 3, na Rua José Baptista Legal, no bairro Goiabal, em Barra Mansa.

Pelo relato da PM, Tiago passou de carro e apontou uma arma para o sargento, que é lotado no 37º BPM (Resende). O policial reagiu para se defender da ameaça, atirando, explica a ocorrência.

Tiago foi atingido pelo disparo dentro do veículo, onde, segundo a PM, foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros, 14 munições intactas, duas capas de coletes e uma jaqueta. Ele morreu no local.

A ocorrência denominada lesão corporal seguida de morte decorrente de intervenção policial, foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).