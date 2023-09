PM é recebida a tiros no Morro da Carioca, em Angra

Angra dos Reis – Dois criminosos foram presos no Morro da Carioca nesta quinta-feira (21). De acordo com o 33º Batalhão de Polícia Militar, policiais faziam patrulhamento na localidade e foram recebidos a tiros, disparados do alto da comunidade. A guarnição da PM revidou os tiros e, durante o confronto, visualizou dois homens fugindo por uma área de mata.

Quando cessou o tiroteio, os agentes encontraram os dois homens feridos, de posse de duas pistolas calibre 9 mm cada um, ambas com numeração suprimida. Além das armas, também foram apreendidas drogas e um rádio comunicador. Os feridos foram levados para o Hospital Geral da Japuíba. O material apreendido foi levado para a 166ª Delegacia de Polícia (Angra dos Reis).