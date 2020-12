PM emite nota sobre morte de homem que morreu durante induto de Natal em Pinheiral

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2020, 12:54 horas

Pinheiral – Policiais militares do 28º Batalhão se pronunciaram na tarde desta terça-feira, dia 29, sobre a morte de um homem, que não teve a idade divulgada, nessa segunda-feira, dia 28, em Pinheiral. De acordo com a PM, ele foi atingido acidentalmente por um fuzil, durante resistência à abordagem policial, durante comemoração de seu induto ‘saída de natal’, com supostos integrantes do tráfico, no bairro Palmeiras.

Os agentes estiveram na localidade após denúncias através do 190, que indicavam tumulto e perturbação do sossego. Segundo vários denunciantes, os participantes estariam com som alto, ostentando títulos de apologia ao tráfico de drogas e possível exposição de armas de fogo. A ocorrência foi apresentada na 101ª DP (Pinheiral) para medidas de praxe.

A PM divulgou à imprensa, na tarde desta terça-feira (29), uma nota sobre o ocorrido.

”Visando averiguar a veracidade das denúncias e preservação da ordem pública, guarnição policial militar se deslocou ao local da ocorrência onde se deparou com um grupo de pessoas ostentando som alto conforme características da denúncia. Ao realizar abordagem, para segurança dos ali presentes e da guarnição policial, foi ordenado que todos se colocassem com as mãos na parede e em posição de revista pessoal. Neste momento, quando os policiais se encontravam com atenção ao grupo que seria revistado, surgiu uma pessoa do interior do imóvel gritando com atitude muito agressiva: “ninguém vai ser revistado aqui” “ninguém vai ser revistado aqui”. Policiais então, tiveram a atenção voltada para este ‘elemento’ e por diversas vezes, solicitaram ao mesmo que se juntasse ao grupo encostando as mãos na parede e em posição de revista pessoal. Que o mesmo, além de não acatar a ordem policial, investiu agressivamente contra as guarnições tentando tomar o fuzil de um dos policiais em serviço. Na atitude sorrateira e tempestiva do suspeito, o policial militar visando se defender e protegendo a integridade de todos os presentes ofereceu resistência à investida do ‘elemento’ que se agarrou ao armamento ocasionou luta corporal contra o policial militar com ações de “puxa e empurra”, tentando insistentemente empunhar o armamento para posição de disparo. Que nesta ação agressiva gerada pelo ‘elemento’ ocorreu o disparo do armamento vindo a atingir o mesmo”.

De acordo com a PM, após o ocorrido, as equipes presentes prestaram o devido socorro acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda de acordo com os agentes, houve início de um clima ostensivo no local pois, algumas pessoas, supostamente aliadas do suspeito, começaram a incitar os demais contra as guarnições policiais.

Ainda de acordo com os policiais, após consulta no sistema de inteligência da 2ª Seção do 28° Batalhão de Polícia Militar, constatou-se que o homem baleado teria 9 anotações criminais, sendo 03 por homicídio, 05 por tráfico de drogas e associação ao tráfico e 01 por corrupção ativa.