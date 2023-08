Miguel Pereira – Policiais da 2ª Companhia do 10º BPM, trabalhando para evitar a entrada de drogas e armas na cidade, abordaram um automóvel Chevrolet Prisma e, durante a revista, localizaram grande material de um pó branco, que parece ser cocaína, acondicionado em papelotes, no forro do porta-malas do veículo. O carro e os ocupantes foram levados à 96ª DP para as providências cabíveis ao caso.