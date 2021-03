PM encontra drogas que estavam enterradas em tonéis, no Morro do Batista em Resende

Matéria publicada em 11 de março de 2021, 14:58 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM apreenderam no início da tarde desta quinta-feira, dia 11, grande quantidade de maconha e cocaína, ainda não contabilizadas. Os entorpecentes estavam enterrados em tonéis, no Morro do Batista, em Resende.

Os agentes chegaram ao local, por meio de denúncia anônima. Ninguém foi preso.

Segundo a polícia, as drogas pertencem a uma facção criminosa. O material foi recolhido pelos PMs e levado para a 89ª DP (Resende).