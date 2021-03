Matéria publicada em 15 de março de 2021, 20:42 horas

Itatiaia – Agentes do Serviço de Inteligência (P2), do 37º Batalhão da PM, encontraram na tarde desta segunda-feira, dia 15, três pessoas baleadas em uma área de mata na localidade conhecida como Vale do Ermitão, no bairro de Penedo, em Itatiaia. No local, que funcionava com um esconderijo de armas e drogas, foram apreendidos dois fuzis, duas pistolas, três granadas, e entorpecentes que serão contabilizados pelos agentes.

Os PMs providenciaram socorro médico aos baleados, não identificados, até o momento. A PM, no entanto, não informou por quem as três pessoas foram baleadas.

O 37º BPM informou que uma ocorrência está em andamento no local.