PM ‘estoura’ boca de fumo no Morro da Conquista, em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma grande quantidade de drogas no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Foram recolhidas 13 munições de calibre 38, 308 pinos de cocaína, 93 pedras de crack e 190 pedaços de maconha. Ação foi realizada no domingo (22).

Segundo a PM, quando os agentes chegaram ao local para verificarem uma denúncia de tráfico, vários suspeitos fugiram e abandonaram o material. Ninguém foi preso.

O material apreendido foi levado para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.