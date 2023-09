PM estoura paiol do tráfico na Ilha das Cobras, em Paraty

Paraty – Agentes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam nesta segunda-feira(4) uma mulher de 25 anos, suspeita de tráfico de drogas. Após uma denúncia anônima, a 2ª CIPM solicitou o auxílio da equipe da 167ª Delegacia de Polícia Civil para verificar a informação de que havia uma casa, naquele bairro, sendo utilizada como paiol do crime.

No local, os policiais encontraram um fundo falso na parede da residência, onde estavam escondidos uma pistola 9mm de fabricação israelense com numeração suprimida e kit rajada; duas pistolas 9 mm de fabricação turca, com numeração suprimida; três carregadores calibre 9 mm ; um carregador alongado de pistola 9mm; seis balanças de precisão; 35,5 g de cocaína; 5kg e 316g de maconha; 208,5g em pedras de crack; 69 munições de pistola 9mm; uma munição de fuzil calibre 5.56; caderno com anotações do tráfico; material de endolação e etiquetas com inscrição ‘Comando Vermelho’.

Todo o material, de acordo com o serviço de inteligência da PM, estava sob responsabilidade da mulher. Após ser conduzida à 167ª DP, a jovem foi indiciada nos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.