PM estoura paiol do tráfico no Bom Pastor - Diário do Vale

PM estoura paiol do tráfico no Bom Pastor

Matéria publicada em 22 de novembro de 2022, 20:24 horas

Um suspeito foi preso com grande quantidade de drogas

Barra Mansa- O comando da 2ª Cia da Polícia Militar de Barra Mansa com apoio de Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT 2) prenderam um suspeito de tráfico e apreenderam uma grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira, dia 22, em uma das vielas do bairro Bom Pastor, em Barra Mansa.

Os policiais chegaram ao endereço após uma denúncia de que traficantes estariam com farto material do tráfico. Os policiais realizaram um cerco na localidade e conseguiram prender um rapaz com mais de 300 pinos de cocaína, 421 pedras de crack, 48 trouxinhas de maconha e material para preparo.

O suspeito e o material foram conduzidos para a 90ª DP.

Material apreendido:

300 pinos cocaína

421 pedras de crack

48 trouxinhas de maconha

5 balanças de precisão

01 carregador de pistola 9mm

04 munições de 9mm

Material para enrolação diversos

R$ 34,00 em espécie

01 Rádio transmissor