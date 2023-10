PM faz cerco a traficantes que estariam mantendo mulher refém em BM

Barra Mansa – A Polícia Militar fez um cerco, na tarde desta sexta-feira (20,) no bairro Siderlândia. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, traficantes teriam trocado tiros com a Polícia e se escondido em uma residência próximo à Rua Suinã, onde teriam feito uma mulher refém. Nove viaturas da Polícia Militar estão no local. Moradores da área relatam medo e apreensão.