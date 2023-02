PM faz operação contra “guerra” de facções em Resende e Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 13:32 horas

Um homem foi preso, e também foram apreendidos uma pistola, munições e drogas

Policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar deflagraram na manhã desta quinta-feira (2) uma operação com o objetivo de prender suspeitos de integrar a “guerra” entre facções criminosas em Resende e Itatiaia, além de diminuir os índices de criminalidade. Segundo as primeiras informações divulgadas, um homem foi preso no bairro Cidade Alegria, em Resende, após troca de tiras com os agentes. Com o suspeito foi feita a apreensão de uma pistola nove milímetros, além de munições, drogas e material para embalagem.

Desde o último domingo (29), dois assassinatos e duas tentativas de homicídio foram registrados em Resende, enquanto uma pessoa foi assassinada em Itatiaia. Ainda de acordo com a PM, a operação deve contar nos próximos dias, com o apoio do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Até o momento, já foram ocupadas as regiões do parque Alegria, Cidade Alegria, Alegria e Fazenda da Barra, em Resende. Já em Itatiaia, as equipes ocupam a Vila Odete. Cercos estratégicos e abordagens estão sendo realizadas.

Mais informações sobre os primeiros resultados da operação devem ser divulgados nas próximas horas.