PM faz operação nas Casinhas do Bracuí

Angra dos Reis – Agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis realizam, na manhã desta sexta-feira (17), uma grande operação na região do Bracuí, para reestabelecer a ordem e garantir o direito de ir e vir da comunidade da localidade conhecida como Casinhas do Bracuí. A determinação é da comandante do 33° BPM, tenente-coronel Amanda, que assumiu a unidade no início do mês.

Os PM estão retirando barricadas que teriam sido instaladas por traficantes para impedir a entrada de policiais e serviços públicos na comunidade.

Operação no Parque Mambucaba

Na tarde de quinta-feira (16), uma operação de choque de ordem organizada pela prefeitura de Angra dos Reis e o 33° Batalhão de Polícia Militar apreendeu mais de 10 veículos irregulares no Parque Mambucaba.