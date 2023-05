PM faz operação no Getúlio Vargas para reprimir o tráfico de drogas

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 08:52 horas

Barra Mansa – Agentes da 2ª Cia da Polícia Militar de Barra Mansa, comandada pelo capitão Andrade, com o apoio do 5° Comando de Policiamento de Área (CPA), estão desde a manhã desta sexta-feira (5) vasculhando ruas e vielas do bairro Getúlio Vargas a procura de traficantes, drogas e armas. A operação conta com o uso do blindado ‘Caveirão’. “A presença da PM na comunidade é para ofuscar a ação do tráfico e garantir a segurança da população. Operações como essa sempre serão deflagradas”, disse o policial. Até o momento, um homem foi detido com maconha. Cerca de 30 policiais e 10 viaturas estão sendo empregados na operação.