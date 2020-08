PM flagra crime ambiental em Angra dos Reis após denúncia do Linha Verde

Matéria publicada em 31 de agosto de 2020, 12:10 horas

Extração irregular de substância mineral foi encontrada neste domingo, dia 30, no Morro da Boa Vista

Angra dos Reis – Neste domingo (30), policiais militares ambientais, seguindo denúncias encaminhadas pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – identificaram uma grande área em Angra dos Reis com indícios de extração mineral.

De acordo com os agentes da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental, na Rua da Assembleia, no Morro da Boa Vista, havia uma área com cerca de 10 mil metros quadrados desmatada, além de terem sido encontrados vestígios da extração de barro e aterro. Ainda segundo os policiais, não havia nenhuma placa indicativa com permissões para aquelas atividades. Diante dos fatos e com base no artigo 55 da lei de crimes ambientais, a equipe procedeu à 166ª DP, para o registro da ocorrência.

Em Angra dos Reis você pode denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.