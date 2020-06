PM flagra crime ambiental em área de preservação em Angra dos Reis

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 12:25 horas

Angra dos Reis – Pelo menos duas denúncias sobre desmatamento recebidas pelo Linha Verde (0300 253 1177), levaram policiais do 33º Batalhão à uma área com cerca de 2500 metros quadrados degradada, na Rua Irmãos Andrade, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na noite de sábado (20).

O Linha Verde é um programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente. No endereço, os agentes encontraram várias árvores cortadas, além do início de uma construção com características de racho e desmonte de pedra.

De acordo com o Disque Denúncia, o ato ilícito ocorria no interior da zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina, em um costão com inclinação superior à 45º, o que é proibido de acordo com o artigo 38 da lei de crimes ambientais; além de estar dentro de uma área de preservação permanente. A PM realizou buscas na localidade a fim de identificar os responsáveis, mas não encontrou ninguém.

Após a constatação, os agentes se dirigiram até a 166ª DP (Angra dos Reis) para o registro da ocorrência. Na delegacia, foram informados que devido a resolução da Secretaria de Polícia Civil, criada por conta da pandemia, a ocorrência só poderia ser registrada em caso de flagrante.

Em Angra dos Reis, a população pode continuar denunciando crimes ambientais ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda com auxílio do aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ” enviando fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.