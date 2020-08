PM flagra crimes ambientais em Angra dos Reis após denúncia do Linha Verde

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 08:57 horas

400 metros quadrados de área desmatada foram encontrados no domingo, 2, no Camorim Pequeno

Angra dos Reis – Uma denúncia de desmatamento e desvio de curso das águas de um rio feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – levou policiais militares da 4ª UPAm à Angra dos Reis neste domingo (2), onde foi possível identificar uma área degradada com cerca de 400 metros quadrados.

Os agentes informaram que na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Camorim Pequeno, realizaram fiscalização a fim de constatar a denúncia, mas no local denunciado, não conseguiram encontrar o suspeito de ser o responsável pelos ilícitos. Os policiais militares identificaram o corte de diversas árvores nativas de grande, médio e pequeno porte com indícios de uso de machado, a menos de 30 metros de um curso de água. Em alguns pontos do rio foram encontrados também restos de materiais lenhosos provenientes do corte das árvores. Diante dos fatos, a equipe procedeu à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 38 da lei de crimes ambientais.

Vale reforçar que em Angra dos Reis a população pode denunciar qualquer crime contra ao meio ambiente através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.