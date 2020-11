PM flagra crimes ambientais em Angra dos Reis

Matéria publicada em 30 de novembro de 2020, 10:25 horas

Angra dos Reis – Policiais militares, lotados na 4ª UPAm (Unidade de Polícia Ambiental), em Angra dos Reis, registraram nesse domingo, 29, os crimes de desmatamento e aterro irregular em uma área, com degradação ambiental de 700 metros quadrados, no Bracuhy. A PM chegou ao local através de denúncia do programa Linha Verde (0300 253 1177), do Disque Denúncia.

De acordo com os agentes, o flagrante foi registrado na Estrada do Cansado, onde foi registrado desmatamento, com o corte de várias árvores em um terreno cercado, além de grande quantidade de barro, despejado em um local para possível terraplanagem do terreno. Durante buscas ninguém foi localizado. No local, também não haviam placas indicativas com autorizações para aquelas atividades. Com base nos artigos 38 e 60 da lei de crimes ambientais, a PM registrou o caso na 166ª DP.

Neste ano, o Linha Verde já recebeu 291 denúncias sobre diversos crimes ambientais na cidade de Angra dos Reis. As denúncias de crime contra o meio ambiente podem ser feitas através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido.