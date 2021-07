PM flagra desmatamento em área de preservação ambiental de Angra

Matéria publicada em 10 de julho de 2021, 08:37 horas

Angra dos Reis –

oliciais militares flagraram na sexta-feira, dia 9, um desmatamento em área de preservação ambiental, no Parque Belém, em Angra dos Reis. Os agentes chegaram a localidade, através de informação do Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Segundo os agentes da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, no endereço mencionado na denúncia do Linha Verde, na Rua Sempre Viva, a equipe encontrou 12 árvores de grande e pequeno porte, todas cortadas, além do desmatamento de uma mata em regeneração nas proximidades de um córrego, sendo assim uma área de preservação permanente, com cerca de 300 metros quadrados.

Após diligências no local, os policiais não encontraram nenhum responsável e tampouco placas indicativas contendo licenciamento ambiental, procedendo então à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada de acordo com o artigo 38 da lei de crimes ambientais.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população de Angra dos Reis continue denunciando crimes ambientais através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.