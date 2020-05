PM flagra em Resende motorista de aplicativo com arma em carro

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 17:14 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão da PM prenderam na madrugada desta terça-feira (12), um motorista de aplicativo e duas mulheres, que estavam em um Versa, conduzido pelo suspeito, que transportava uma pistola, calibre 380, 17 munições e um carregador. O veículo foi interceptado pelos agentes, na Rua das Margaridas, localidade conhecida como Zona do Medo, no bairro Cidade Alegria.

Os PMs disseram que o motorista relutou em sair do carro para ser revistado. Fato que fez os agentes a buscarem meios necessários para busca pessoal e a usarem algemas.

O trio e a arma foram levados para a 89ª DP (Resende).