PM flagra homem com drogas na RJ-145 em Valença

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2020, 16:09 horas

Valença – Uma perseguição realizada por policiais militares no início da madrugada desta quinta-feira, dia 10, terminou com a prisão de um homem, de 28 anos, suspeito de tráfico de drogas, em Valença. Ele caminhava pela RJ-145, no bairro Canteiro, carregando uma bolsa, e correu ao notar que seria abordado pelos agentes.

Na fuga, o suspeito chegou a se desfazer da bolsa, jogando-a no chão. Mas, ele foi alcançado e detido, e a bolsa recuperada. Dentro dela foram encontrados 90 pinos contendo cocaína, três tabletes grandes de maconha prensada, e diversos pedaços da mesma droga, que totalizaram 999,6 gramas da erva.

O homem foi levado, junto com o material apreendido, para a 91ª DP (Valença).