PM flagra jovem com arma na cintura em Três Rios

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2022, 09:19 horas

Três Rios – Agentes do 38 Batalhão da PM flagraram nesse fim de semana, um jovem de 23 anos, com um revólver de calibre 38, na cintura. O suspeito foi abordado na Rua F, no bairro Habitat Velho.

O PMs apreenderam ainda seis munições intactas. Levado para a 108 DP (Três Rios), o jovem foi indiciado por porte ilegal de armário.