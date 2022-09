PM fratura o pé ao entrar em luta corporal com suspeito de tráfico de drogas

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 11:21 horas

Paraíba do Sul – Um policial do 38º Batalhão da PM fraturou o pé, ao entrar em luta corporal com um suspeito de tráfico de drogas, que reagiu ao receber voz de prisão. O homem, de 43 anos, tentou se livrar dos entorpecentes que estavam em uma sacola ao se deparar com os agentes, quando ele saia de uma casa na Rua Caetano Felisberto de Carvalho, no bairro Werneck, em Paraíba do Sul.

O PM envolvido na briga recebeu apoio de outro policial. Os dois agentes conseguiram dominar e prender o suspeito. Na sacola continha 20 sacolés de cocaína e três trouxinhas de maconha.

Foram apreendidos ainda R$ 325. O policial foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Cidade onde está localizada a sede do 38º BPM.

O homem foi levado para a Delegacia de Paraíba do Sul, onde foi indiciado por resistência, lesão corporal e tráfico de drogas. Ele permaneceu preso e as drogas apreendidas.