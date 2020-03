PM frustra ataque à UPP em Angra e dois suspeitos morrem no confronto

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 11:18 horas

Angra dos Reis – A Polícia Militar frustrou uma tentativa de ataque contra uma das UPP’s (Unidade de Polícia Pacificadora), que estava sendo organizada por traficantes do bairro Lambicada. Segundo a PM, um “bonde” sairia do bairro para atacar a base que está sendo construída no Camorim Grande. Dois suspeitos morreram na ação e um fuzil foi apreendido.

Para entrar na comunidade, os policiais militares usaram o veículo blindado conhecido como “Caveirão”. As equipes das forças de segurança foram duramente atacadas na entrada da lambicada e depois quando se aproximaram de uma área de mata.