PM inicia treinamento compulsório da tropa para ações de abordagem

Estado do Rio – Para reduzir os danos em ações de abordagens de veículos em vias públicas, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro iniciou na manhã de segunda-feira (21) o treinamento extraordinário obrigatório a todos os policiais envolvidos em ocorrências que resultaram em óbito ou lesão corporal grave.

Divididos em duas turmas, 70 policiais militares participam desta edição do Estágio de Aplicações Táticas (EAT), um treinamento de rotina ministrado no Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (CIEsPP) da Corporação. Entre os participantes, estão policiais que já estavam matriculados e outros convocados compulsoriamente.

Realizado durante uma semana com carga horária de 56 horas, o EAT é composto por disciplinas práticas e teóricas, com objetivo de dar maior efetividade nas ações policiais e, ao mesmo tempo, reduzir efeitos indesejados como óbitos e lesões corporais graves.

“Uma das orientações estratégicas do comando da Corporação é a capacitação contínua da tropa, especialmente no aprimoramento dos policiais militares que trabalham na atividade-fim “, explica o secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Durante o início do EAT desta semana, no pátio do CIEsPP, em Ramos, o porta-voz da SEPM, coronel Marco Andrade, lembrou que mais de dois mil policiais militares já passaram por esse treinamento entre o ano passado e o primeiro semestre deste ano. “O comando da Corporação tem a preocupação de aprimorar seus protocolos de treinamento para prestar um serviço cada vez melhor à sociedade”, disse o coronel Marco Andrade.

A grade curricular do EAT é formada por disciplinas, como, por exemplo, Direito Operacional; Psicologia Operativa; Tecnologias de Menor Potencial Ofensivo; Atendimento Pré Hospitalar Tático; Abordagem: Pessoas, Edificações e Veículos; Segurança Preventiva.