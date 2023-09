Barra do Piraí – Na noite de sábado (9), policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar, apreenderam 41 pedras de crack, dois pinos de cocaína, duas tiras de maconha. As embalagens continham a descrição “BP CV”. As drogas estavam armazenadas em uma sacola, escondida na Rua Rafael Antunes, no bairro Caixa D’água, em Barra do Piraí

Nenhum suspeito foi preso durante a ação. Os entorpecentes foram encaminhados para a 88° DP onde o caso está sendo investigado.

Foto: enviada pela PM