PM mobiliza 22 mil policiais durante as eleições no Estado do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 15:02 horas

Rio – Para garantir que as eleições municipais neste domingo (15) transcorram em clima de paz em todo o território estadual, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro elaborou um planejamento de segurança, com significativo reforço de efetivo e uma novidade: pela primeira vez serão empregadas aeronaves remotamente pilotadas para auxiliar o patrulhamento nas vias públicas e locais de votação.

Elaborado pela Subsecretaria de Gestão Operacional, o planejamento prevê o emprego de 22.036 policiais militares e a mobilização de todas as unidades da Corporação. As folgas e as férias foram suspensas para prestar da melhor forma possível o serviço de segurança pública aos cidadãos do estado.

– As aeronaves remotamente pilotadas, popularmente chamadas de “drones”, serão empregadas pela primeira vez em um grande evento. Essa primeira experiência será aplicada na Região Metropolitana, onde há uma complexidade maior – explica a porta-voz da Polícia Militar, Tentente-Coronel Gabryela Dantas.

Pilotados remotamente por especialistas do Grupamento Aeromóvel (GAM) da Corporação, os drones estarão sobrevoando bairros da Região Metropolitana, transmitindo imagens em tempo real para os centros de operações instalados no Quartel General, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no GAM e até para aparelhos celulares de comandantes de unidades estratégicas.

– Essas imagens vão dinamizar nossa capacidade operacional, tanto para atuar preventivamente quanto para intervenção de pronto emprego em situações de emergência – explica a TC Gabryela.

Nas vias urbanas, os policiais militares estarão presentes nos 4892 locais de votação e em vias urbanas e rodovias. A Polícia Militar atuará ainda na escolta das urnas eletrônicas e na segurança dos pólos eleitorais, onde são guardadas as urnas para a contabilização dos votos.

Além dos batalhões de área e do efetivo de setores administrativos, o planejamento contemplou também as unidades de policiamento especializado – Batalhão de Polícia Rodoviária, Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), Rondas Especiais de Controle de Multidões (RECOM), Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE).

Com reforço de efetivo, as unidades de operações especiais estarão de prontidão para atuar em situações de emergência: Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e GAM.

Integração reforçada

Planejado em interlocução permanente com gestores de outros órgãos da área de segurança e do Poder Judiciário, entre os quais o Tribunal Regional Eleitoral (TRE),o modelo de policiamento foi concebido a partir das particularidades de cada área, levantadas pelos setores de inteligência dos órgãos envolvidos.

No sábado (14), véspera da eleição, e no domingo, funcionará no CICC o Centro Integrado de Operações Coordenadas, formado por equipes de 11 órgãos estaduais, municipais e federais: Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Administração Penitenciária, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Marinha, Exército, Guarda Municipal, TRE e Ministério Público.