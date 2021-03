Matéria publicada em 17 de março de 2021, 15:39 horas

Costa Verde – Uma denúncia feita na manhã desta quarta-feira (17) ao Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre um homem que estaria em posse de uma arma de fogo na Estrada Chapéu do Sol, divisa entre Angra dos Reis e Paraty, levou policiais militares a prenderem dois suspeitos, além de apreenderem dois revólveres, uma espingarda, munições, caderno de anotações e uma máquina de choque.

Assim que receberam o informe do Disque Denúncia, os policiais do 33º BPM procederam ao local onde um homem, com dois revólveres, acabou disparando contra os agentes que se aproximavam para a abordagem, fugindo em direção a sua residência.

Os policiais, então, realizaram cerco no imóvel e, no interior do mesmo, apreenderam os dois revólveres calibre 32, uma espingarda calibre 40 e diversas munições que estariam no interior de uma bolsa.

Outro suspeito que estava dentro da casa também foi preso assim que os militares verificaram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Todo o material e os acusados foram encaminhados à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale reforçar que a população pode denunciar qualquer atividade criminosa de forma anônima ao Disque Denúncia, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.