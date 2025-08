PM prende dois suspeitos de golpe contra idosos em agência de Paraíba do Sul

Paraíba do Sul – Dois homens foram presos em flagrante, na manhã deste sábado (2), suspeitos de tentar aplicar um golpe contra clientes, especialmente idosos, no interior de uma agência bancária, no Centro de Paraíba do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a ação teve início após um policial perceber três homens agindo de forma suspeita junto a clientes nos caixas eletrônicos da agência, localizada na Avenida Ayrton Senna. Um deles se aproximava oferecendo ajuda, enquanto outro permanecia atrás das vítimas, aparentemente registrando imagens das operações para capturar dados sigilosos.

Agentes do 38º BPM foram acionados e conseguiram abordar dois dos suspeitos, ambos oriundos de Duque de Caxias e com antecedentes por furto. O terceiro envolvido conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Imagens do circuito interno, analisadas com o apoio da gerência do banco, confirmaram a atitude suspeita dos homens. Uma das vítimas, uma mulher de 63 anos, contou aos policiais que teve o cartão retirado brevemente das mãos, sob o pretexto de receber ajuda.

Os dois presos foram encaminhados para a 107ª DP, onde permaneceram detidos em flagrante. Um celular foi apreendido.