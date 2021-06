PM prende dois suspeitos de tráfico de drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 16:54 horas

Angra dos Reis – Agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP), do Frade, em Angra dos Reis, prenderem dois suspeitos de tráfico de drogas. A ação foi no bairro do Frade, após denúncias sobre o delito encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177).

Segundo os policiais militares da UPP que realizavam a operação na comunidade, em um determinado ponto tiveram a atenção voltada para um suspeito e, durante revista, encontraram pelo menos 62 pinos de cocaína.

Um dos suspeitos, ao ser indagado pelos agentes, informou que comercializava os entorpecentes a mando de um traficante e que mantinha mais uma carga de drogas no interior de sua residência, local onde os PMs apreenderam alguns papelotes de cocaína.

Além disso, ele informou ter repassado outra carga com drogas para outro colega que atuava no tráfico local. Já durante diligências na casa desse suspeito, os policiais encontraram mais materiais entorpecentes.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão aos dois, que foram levados para 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale sempre reforçar que em Angra dos Reis, a população pode contribuir com o trabalho da polícia, denunciando qualquer atividade criminosa ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda através do aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.